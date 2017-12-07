Посольство РФ благодарит госдеп США за помощь в ситуации вокруг рейсов "Аэрофлота"

ВАШИНГТОН, 7 янв /ПРАЙМ/. Посольство России в США выразило благодарность госдепартаменту за быструю помощь в ситуации вокруг задержанных из-за непогоды рейсов "Аэрофлота" AFLT.

"Для ускорения отправки рейсов "Аэрофлота", задержанных из-за снежной бури, посольство запросило помощь госдепартамента США. Мы благодарим наших коллег за готовность помочь и быстрое содействие", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Ранее "Аэрофлот" сообщил, что из-за плохой погоды в Нью-Йорке и транспортного коллапса в аэропортах Нью-Йорка и Вашингтона компания по наземному обслуживанию рейсов "Аэрофлота" в столице США — SwissPort — не подтвердила возможность обслуживания рейсов "Аэрофлота" в аэропорту Вашингтона. В итоге ряд авиарейсов был задержан по метеоусловиям.