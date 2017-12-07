Задержанные в Вашингтоне рейсы "Аэрофлота" вылетят в ближайшие часы - авиакомпания

МОСКВА, 6 янв /ПРАЙМ/. Рейсы авиакомпании "Аэрофлот" AFLT, задержанные в аэропорту Вашингтона из-за метеоусловий, вылетят в субботу, сообщила авиакомпания.

Ранее "Аэрофлот" заявил, что из-за плохой погоды в Нью-Йорке и возникшего в аэропортах Нью-Йорка и Вашингтона транспортного коллапса компания по наземному обслуживанию рейсов "Аэрофлота" в Вашингтоне - SwissPort - не подтвердила возможность обслуживания рейсов "Аэрофлота" в аэропорту Вашингтона. В итоге ряд авиарейсов был задержан по метеоусловиям.

Пассажирам задержанных рейсов с билетами на рейсы под кодом SU (прямые и трансферные перевозки) с датой вылета 4, 5, 6 января 2018 года разрешается (без взимания дополнительной платы) вынужденное изменение даты вылета до 08.01.2018 года включительно, в том числе на стыковочных рейсах в/из Нью-Йорка других авиакомпаний, при этом допускается одновременное изменение даты вылета на обратных участках с сохранением первоначального (плюс/минус три дня) срока пребывания, отмечает перевозчик.

"Компания по наземному обслуживанию рейсов "Аэрофлота" в Вашингтоне — SwissPort — подтвердила возможность обслуживания рейсов "Аэрофлота" в аэропорту Вашингтона (IAD)", - говорится в сообщении авиакомпании.

"Аэрофлот" информирует, что выполнение рейсов SU533 (ранее как 123) и SU539 (ранее как SU103), задержанных по метеоусловиям, ожидается 6 января в 13.30 и 14.30 (местное время) (21.30 и 22.30 мск).