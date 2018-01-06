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Французская Vinci Airports получит в концессию белградский аэропорт


БЕЛГРАД, 6 янв - ПРАЙМ. В конкурсе на концессию по управлению аэропортом "Никола Тесла" в Белграде победила французская компания Vinci Airports, сообщил в субботу президент Сербии Александр Вучич.

Ранее во второй этап конкурса на получение главного аэропорта Сербии в концессию на 25 лет прошли консорциум в составе VTB Capital Infrastructure Holdings (кипрская "дочка" "ВТБ Капитала"), корейской Incheon International Airport Corporation (IIAC) и турецкой IC Altyap? и еще четыре из 27 претендентов: консорциум французских Meridiam Eastern Europe Investments, Eiffage и аэропорта Цюриха, консорциум индийской GMR Infrastructure Ltd. и греческой TERNA, китайских Hainan Air Travel Service и China International Aero-Tehnology International Ingeniring corporation, а также Vinci Airports - "дочка" французской строительной компании Vinci.

"Компания Vinci обещает, что не будет сокращения сотрудников и повышения аэропортовых сборов. Это значит, что Сербия прогрессировала за пять лет. Тогда мы думали о том, чтобы дать аэропорт в концессию, и нам сказали, что можем за него получить максимально 40 миллионов евро и 50 миллионов на программу развития на 25 лет", - цитирует главу государства агентство Танюг.

По данным сербского президента, сейчас страна получает 1,468 миллиарда евро.

Ранее два крупнейших российских аэропортовых холдинга - "Новапорт" Романа Троценко и "Аэропорты регионов" Виктора Вексельберга - подавали заявки на участие в конкурсе по управлению аэропортом Белграда. В частности, Троценко оценивал инвестиции в развитие воздушной гавани в 250 миллионов евро. Однако они не стали участвовать в конкурсе.

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