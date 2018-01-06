FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

США готовы к новым санкциям против Ирана


флаг США
флаг США

ВАШИНГТОН, 6 янв — ПРАЙМ. США будут вводить новые санкции против Ирана, если Тегеран не изменит свое поведение. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в эфире CNN, передает РИА Новости.

Главу госдепартамента попросили прокомментировать возможную ситуацию, когда США по-прежнему будут признавать соблюдение Тегераном соглашения по ядерной программе, но при этом вводить санкции по другим вопросам.
"Они (санкции) будут. Например, вчера министерство финансов объявило не связанные с ядерным вопросом санкции в ответ на программу создания баллистических ракет", — сказал Тиллерсон.
На уточняющий вопрос, ждать ли новых санкций, он ответил: "Если Иран не изменит свое поведение".
"Мы смотрим на абсолютную совокупность действий и поведения Ирана. Есть решение о снятии санкций по ядерному соглашению, а есть решения о накладывании дополнительных санкций на Иран, не связанных с ядерным соглашением", — добавил госсекретарь.

Версия для печати

Трамп у власти

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ