Администрация Трампа планирует потратить $33 млрд на стену на границе с Мексикой

МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа планирует потратить $33 млрд в течение следующих десяти лет на пограничную стену, в том числе $18 млрд непосредственно на строительство, сообщает газета Washington Post. В результате стеной будет оборудована половина границы с Мексикой.

Для сравнения, размер экономики Черногории — $4,1 млрд, Афганистана — $18,9 млрд, Ливии — $33,1 млрд, а Сирии — $77,5 млрд.

Как пишет издание, администрация впервые представила детальный финансовый план проекта. Согласно плану расходов, распространенному бюро таможенного и пограничного контроля среди сенаторов, средства пойдут на строительство нового 500-километрового участка стены, а также на усиление уже существующей стены протяженностью около 655 километров.

"Если работы будут окончены, то почти половина границы с Мексикой протяженностью около 3218 километров будет оборудована стеной или другими физическими барьерами к 2027 году", — пишет газета.

Помимо 18-миллиардных расходов на возведение стены бюро пограничного и таможенного контроля запросило 8 миллиардов долларов на найм дополнительных сотрудников, $5 млрд на новые пограничные технологии и не менее $1 млрд на строительства новых дорог. "Окончательный ценник расходного плана Бюро на следующее десятилетие будет превышать $33 млрд", — пишет газета.

В эту сумму не входят возможные дополнительные расходы других агентств министерства внутренней безопасности, в том числе бюро по контролю и соблюдению иммиграционного и таможенного законодательства, которое планирует расширить штат сотрудников на 10 тысяч офицеров, а также увеличить число мест размещения для задержанными мигрантов.

Ранее Белый дом сообщал, что хочет потратить на строительство $1,5 млрд в 2017 и $2,6 млрд — в 2018 году.

Трамп распорядился разработать проект строительства стены на границе с Мексикой, за который, по его словам, должна заплатить сама Мексика. Власти латиноамериканской страны категорически заявляют, что не собираются платить. Трамп признал, что, возможно, первоначально за стену все равно придется платить американским налогоплательщикам. Однако президент США размышляет над способами взыскания этих средств с Мексики — например, путем введения торговых пошлин или сокращения помощи мексиканскому правительству.