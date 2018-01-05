СМИ: Мифический создатель биткоина – эстонец

ТАЛЛИН, 5 янв - ПРАЙМ. Американский адвокат Джастин Собаджи считает, что создателем криптовалюты биткоин является ученый из Эстонии Хельгер Липмаа, который и скрывается под псевдонимом Сатоси Накамото, однако сам эстонец это отрицает, сообщила в пятницу газета Postimees.

Биткоины (Bitcoin, BTC) – это цифровая валюта, которая полностью децентрализована и анонимна, а ее эмиссия происходит посредством работы миллионов компьютеров по всему миру с использованием программы для вычисления математических алгоритмов.

Создателем биткоина считается человек или группа людей под псевдонимом Сатоси Накамото. Именно это имя фигурировало в статье 2008 года, где описывался принцип работы новой валюты. Однако с 2011 года о Накамото ничего не слышно.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПИСЬМА АДВОКАТА-ИССЛЕДОВАТЕЛЯ

В последние дни 2017 года работающий в Лос-Анджелесе адвокат Джастин Собаджи отправляет в Эстонию электронное письмо, которое получила и редакция Postimees. Подобные письма он отправил также в редакции изданий Los Angeles Times, New York Times, а также британский The Sun, который недавно опубликовал большой материал на тему Накамото.

"У меня есть теория, что неизвестный автор биткойна Сатоси Накамото – эстонец. Это - Хельгер Липмаа", - написал юрист. В своем послании Собаджи приводит ряд "доказательств" того, что создателем биткоина является старший научный сотрудник института криптографии Тартуского университета Липмаа.

Адвокат убежден, что за статьями Накамото, в которых он впервые описал особенности биткоина, стоит человек, который хорошо разбирается в технологиях блокчейна. А именно это было темой докторской работы Липмаа и серии его научных статей, опубликованных в конце 1990-х годов.

Он также отмечает, что в статье Накамото, впервые описавшей технологию биткоина, есть несколько ссылок на докторскую работу Липмаа, которая была защищена в 1999 году в Тартуском университете.

Собаджи также пришел к не слишком неожиданному выводу, что Накамото был математическим гением. "А Липмаа еще школьником получал призовые места на математических олимпиадах, а обучение в университете он закончил на "отлично" всего за три года. Липмаа сам писал, что его IQ составляет 162", - сообщает адвокат.

Он также объяснил появление самого псевдонима "Сатоси Накамото". Найдя на сайте Липмаа упоминание имен трех японских криптографов - а это Сатоси Обана, Юнко Накадзима и Такеси Окамото, - он пришел к выводу, что имя создателя биткоина сложилось на основании этих трех имен.

ЭСТОНСКИЙ УЧЕНЫЙ ВСЕ ОТРИЦАЕТ

Postimees удалось связаться с Липмаа, который был удивлен письмом Сабаджи. "Я точно не Сатоси, и я не понимаю, почему он нашел именно мое имя", - сказал он, под конец общения попросив больше не упоминать своего имени в СМИ.

Профессор института программирования Таллинского технического университета Ахто Булдас, который сотрудничал с Липмаа в конце 1990-х годов, отметил, что хотя научное сообщество, которое в эти годы занималось темой биткоинов, и было не очень большим, но, очевидно, есть и другие кандидаты на роль Накамото.

"Я не хочу сказать, что Липмаа – это не Сатоси Накамото, хотя сам я в это особо не верю, но не могу и исключить. У меня, к сожалению, нет доказательств ни за, ни против. Все мы можем быть Накамото", - сказал Булдас, добавив, что, по его мнению, за созданием биткоина стоит все же целая группа людей, а не один единственный человек.