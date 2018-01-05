Китай прекращает экспорт металлов, промышленного оборудования и средств транспорта в КНДР

ПЕКИН, 5 янв - ПРАЙМ. Китай в рамках выполнения резолюции Совета Безопасности ООН, начиная с пятницы, полностью прекращает экспорт в КНДР железа, стали и других металлов, говорится в сообщении министерства коммерции КНР.

"В рамках выполнения резолюции 2397 Совета Безопасности ООН с момента публикации данного постановления полностью прекращается экспорт в КНДР железа, стали и других металлов, а также промышленного оборудования и транспортных средств", - говорится в опубликованном на сайте ведомства документе.