Кипрский суд заморозил активы украинского миллиардера Ахметова на $820 млн

МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Кипрский суд заморозил активы украинского миллиардера Рината Ахметова на сумму в 820 миллионов долларов, сообщает газета The Financial Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы суда.

По данным издания, решение было вынесено окружным судом Никосии 27 декабря при рассмотрении спора вокруг компании "Укртелеком", которая была продана Ахметову в 2013 году фирмой Raga Дениса Горбуненко. Истец утверждает, что сумма сделки составила $860 млн, однако Ахметов выплатил только $100 млн.

Сообщается, что среди активов бизнесмена, которые могут быть затронуты решением суда, — квартира в жилом комплексе One Hyde Park в престижном лондонском районе Найтсбридж. На момент приобретения её Ахметовым она была самой дорогой на рынке недвижимости Великобритании.

У ответчика есть право до 8 января 2018 года подать апелляцию, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Ринат Ахметов является крупнейшим владельцем бизнеса на Украине — ему принадлежит 303 компании.