Китай полностью прекращает импорт зерна, сельхозпродукции и древесины из КНДР

ПЕКИН, 5 янв - ПРАЙМ. Китай в рамках выполнения резолюции Совета Безопасности ООН полностью прекращает импорт зерна, сельскохозяйственной продукции и древесины из КНДР, говорится в сообщении министерства коммерции КНР.

"С момента вступления в силу настоящего постановления полностью прекращается импорт из КНДР части зерновых и сельскохозяйственной продукции, глинозема, строительного камня, древесины и электротехнического оборудования", - говорится в опубликованном на сайте ведомства документе.

При этом отмечается, что разрешается ввоз вышеуказанных товаров, если соответствующие торговые соглашения были подписаны до 23 декабря – дня принятия резолюции СБ ООН, все таможенные процедуры необходимо завершить до 22 января 2018 года.

Начиная с 23 января текущего прекращается оформление любых таможенных формальностей на ввоз этих товаров, и они вносятся в список запрещенных к импорту товаров.