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Подводную часть газопровода между Эстонией и Финляндией будет строить греческая компания


ТАЛЛИН, 5 янв - ПРАЙМ. Подводную часть газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией будет строить греческая компания Corinth Pipeworks Pipe Industry SA, сообщила в пятницу пресс-служба государственного газораспределительного и электросетевого предприятия Elering.

"Elering и Corinth Pipeworks Pipe Industry SA подписала договор, согласно которому греки построят 80 километров подводной части газопровода между финским городом Инкоо и эстонским Палдиски. Согласно графику работ 6500 труб уложат на дно Финского залива в 2019 году", - говорится в сообщении.

Balticconnector — первый газопровод между Эстонией и Финляндией, который объединит газовые сети двух стран. Длина газопровода составит 150 километров, из которых 80 километров пройдут по дну моря, 22 километра — по суше в Финляндии и 47 километров — по суше в Эстонии. Помимо этого, будут построены компрессорные станции по обе стороны Финского залива.

Наземную часть газопровода строит польская компания ILF Consulting Engineering Polska.

Газопровод должен позволить передавать между распределительными сетями Эстонии и Финляндии до 7,2 миллиона кубометров газа в сутки. Предполагается, что проект повысит надежность и безопасность энергоснабжения во всем регионе. Стоимость проекта составляет почти 300 миллионов евро, из которых ЕС выделил более 200 миллионов. 

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