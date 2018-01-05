Золотовалютные резервы Белоруссии в 2017 г выросли на 48,5%, до $7,3 млрд

МИНСК, 5 янв - ПРАЙМ. ЗВР Белоруссии в 2017 году выросли на 48,5%, до 7,3 миллиарда долларов, сообщила в пятницу пресс-служба Национального банка (ЦБ) страны.

"Международные резервные активы Белоруссии на 1 января 2018 года, по предварительным данным, составили 7 миллиардов 315,3 миллиона долларов в эквиваленте", - говорится в сообщении. Также отмечается, что "в целом по итогам 2017 года прирост резервов составил 2 миллиарда 388 миллиона долларов (48,5%)".

За декабрь золотовалютные резервы снизились на 98,4 миллиона долларов (на 1,3%) после роста в ноябре на 18,4 миллиона (на 0,2%). "Сдерживающее влияние на динамику международных резервных активов в декабре оказало плановое погашение правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 501 миллиона", - пояснили в ЦБ.

По его данным, поддержанию уровня ЗВР в декабре способствовали поступление средств от продажи Национальным банком и министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте, поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Положительное влияние на уровень резервов также оказало увеличение стоимости монетарного золота.

В сообщении напоминается, что основными направлениями денежно-кредитной политики на 2017 год был предусмотрен рост золотовалютных резервов не менее чем на 500 миллионов долларов.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2018 год, объем международных резервных активов на 1 января 2019 года с учетом погашения правительством и Национальным банком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее 6 миллиардов долларов.