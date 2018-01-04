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Нацбанк Украины не будет пересматривать цели по инфляции на 2018 г


КИЕВ, 4 янв /ПРАЙМ/. Национальный банк Украины не будет пересматривать цели по инфляции на 2018 год, в то же время не исключена вероятность, что прогноз по уровню инфляции может варьироваться, сообщает пресс-служба регулятора со ссылкой на заместителя главы Нацбанка Олега Чурия.

"Национальный банк не пересматривает цели по инфляции - по-прежнему на конец 2018 года цель составляет 6 +/- 2 в.п., в то время как прогноз по уровню инфляции в этот период может меняться", - говорится в сообщении Нацбанка в Facebook FB.

Как отмечается, двухэтапное повышение учетной ставки в конце 2017 года было реакцией на повышение рисков, что в будущем инфляция может продолжить отклоняться от целевого уровня. Цель решения повысить учетную ставку - снижение инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе.

Парламент Украины в начале декабря 2017 года принял государственный бюджет на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП и ростом экономики в 3%, инфляцией — 9%. Расходы на оборону и безопасность в бюджете заложены на уровне 5% ВВП или 5,8 миллиарда долларов.

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