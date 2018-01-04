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Объем репатриации дивидендов в 2017 г составил $1,8 млрд - Нацбанк Украины


КИЕВ, 4 янв /ПРАЙМ/. Объемы репатриации бизнесом дивидендов в 2017 году несколько превысили прогнозы Национального банка Украины и составили 1,8 миллиарда долларов, сообщил заместитель главы Нацбанка Олег Чурий.

"Согласно оперативным данным, сумма репатриации составила 1,8 миллиарда долларов. Это немного больше, чем мы ожидали, мы увидели несколько увеличенный объем репатриации дивидендов в конце года. Возможно, это связано с тем, что в конце года мы позволили репатриацию дивидендов до 2014 года, наверное, компании более активно начали выводить дивиденды. Но мы не видим проблем в том, что сумма репатриации оказалась немного больше, чем мы ожидали", - сказал Чурий в эфире украинского "Радио Вести".

По его словам, в ближайшее время регулятор направит украинским банкам запрос для изучения желания их клиентов репатриировать дивиденды за 2017 год.

"Наша процедура заключается в необходимости оценить вероятный отток иностранной валюты, то есть покупка валюты и репатриация за границу, влияние этого оттока на валютный рынок. С этой целью в ближайшее время мы направим украинским банкам запрос относительно желания их клиентов репатриировать дивиденды за 2017 год. После того как мы соберем информацию от банков, сделаем определенную оценку и уже на ее базе будем проводить либерализацию", — добавил Чурий.

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