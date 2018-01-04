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Как отличить настоящий ICO от мошеннического проекта


МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Одним из самых популярных терминов 2017 года стало ICO (первичное публичное размещение токенов). В России данный способ краудфандинга официально не проводится, однако ряд экспертов утверждает, что проекты с участием представителей России в текущем году выдвинули страну в тройку лидеров по объему привлеченных средств.

ICO (Initial Coin Offering) – первоначальное размещение цифровых монет - проводят компании, которые хотят привлечь капитал. В отличие от IPO (первичного публичного размещения акций), вместо акций они выпускают так называемые цифровые "токены" (монеты). В ICO можно вкладывать от нескольких центов. Таким образом, инвестором может стать каждый, у кого есть криптовалютный кошелек на любой платформе.

Согласно последним данным Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ), в 2017 году в России была анонсирована 1 тысяча проектов, планирующих привлечение инвестиций через ICO. При этом 25% проектов "развалились до запуска ICO" из-за внутренних проблем команды и несостоятельности проекта. По данным EY, общий мировой объем привлеченных через ICO средств в 2017 году составил около 3 миллиардов долларов.

Главный аналитический советник рейтингового агентства ICORating Анатолий Поединцев рассказал в интервью РИА Новости, как отличить настоящий и стоящий инвестиций проект от псевдо-ICO.

Агентство ICORating проводит аудит проектов перед их выходом на ICO, их оценивают по 200 критериям, связанным с бизнес-моделью, технической составляющей, маркетинговой стратегией, экономикой токена. Проект получает определенный рейтинг, по которому инвесторы могут определить инвестиционную привлекательность проекта, его слабые стороны и возможные "красные флаги".

ПРОВЕРКА СМАРТ-КОНТРАКТА

По словам Поединцева, главный признак псевдо-ICO, или "скама", как его называют на рынке - это отсутствие смарт-контракта, в котором указываются все детали сделки, и который обеспечивает безопасность инвесторов. Он считает, что вкладывать средства в проекты, у которых нет смарт-контрактов - рискованно.

Cмарт-контракт (умный контракт) - это алгоритм, построенный на технологии блокчейн. Это значит, что введенные в него данные не могут изменяться. В алгоритме подробно описываются действия, при выполнении которых стороны могут обмениваться денежными средствами и активами. Смарт-контракты позволяют избавиться от посредников в виде банков, юристов, нотариусов, а процесс выполнения сделки виден всем ее участникам. В качестве финансового инструмента используется криптовалюта.

"Мы бы не рекомендовали вкладывать деньги в проекты, у которых, нет смарт-контракта для краудсейла (группа людей, инвестирующая в проект перед его выходом на ICO - ред.). Во-первых, это небезопасно, вы на самом деле не знаете условий продажи токенов, а они могут отличаться от заявленных в White Paper (документ для инвесторов, в котором указаны архитектура проекта, его плюсы и риски - ред.)", - рассказал он.

"Во-вторых, проекты начинают переговоры с биржами еще во время подготовки ICO, и большинство бирж запрашивают аудит смарт-контракта и сам смарт-контракт. Его отсутствие может означать, как минимум, нескорый старт торгов токена (в случае, если торги планируются – ред.)", - заявил он.

РИСКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ

По словам Поединцева, перед выбором ICO-проекта инвестору стоит оценить приемлемые для него риски. "Есть проекты с разной степенью риска и до момента, когда проект пропадает с собранными деньгами, или пока не был доказан факт введения инвесторов в заблуждение, его нельзя назвать скамом", - рассказал он.

"У проектов, которых уличали в мошенничестве, можно назвать, например, такие черты - поддельная команда (проверяйте реальность участников команды), не существующие партнерства (запрашивайте соглашения о партнерстве, проверяйте наличие пресс-релизов, или уточняйте цель заключенного партнерства), не существующее юридическое лицо (можно проверить по реестрам страны регистрации). Отдельно можно выделить проекты с надуманными проблемами, завышенными данными по рынку, слишком оптимистичными прогнозами в roadmap (дорожной карте) по развитию продукта", - добавил он.

В настоящий момент доля скам-проектов, по словам эксперта, довольно невелика. "И это в основном небольшие проекты. С другой стороны, процент проектов которые не соберут заявленные средства, и их продукт никогда не увидит рынок - критично большой", - отметил он.

Ранее, в конце декабря 2017 года, замминистра финансов Алексей Моисеев заявлял, что Минфин хочет ограничить объем привлечения средств через ICO одним миллиардом рублей, неквалифицированный инвестор сможет вложить не более 50 тысяч рублей. 

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