FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Минэкономики Грузии утвердило баланс, в котором страна не получает газ из РФ в 2018 г


  • #Флаг Грузии
    © fotolia.com, bunyos

ТБИЛИСИ, 4 янв - ПРАЙМ. Министерство экономики Грузии утвердило баланс использования природного газа на 2018 год, согласно которому грузинская сторона будет закупать больше сырья у Азербайджана и приобретать российский газ не планирует, цитируют местные СМИ заявление министерства.

Согласно утвержденному документу, "99,65% газа Грузия получит из Азербайджана, в том числе 1,866 миллиардов кубических метров от SOCAR, 813 миллиона из месторождения "Шах-Дениз", а остальные 0,35% (9,41 миллиона кубических метров) – местная добыча", - сказано в заявлении.

Таким образом, Грузия планирует увеличить объем поставок газа из Азербайджана до 2,68 миллиарда кубометров, что на 12,2% больше, чем было в 2017 году.

На сегодняшний день Грузия потребляет преимущественно азербайджанский газ, а российский газ напрямую не закупает с 2007 года. Однако до конца 2016 года страна получала 10% от общего объема поставок российского газа в Армению в качестве платы за транзит.

Этот договор Грузии с "Газпромом" GAZP истек 1 января 2017 года. Переговоры о новом соглашении затянулись — "Газпром" настаивал на оплате транзита деньгами, а не газом, как предлагала Грузия. В итоге грузинская сторона пошла на уступки. Согласно документу, в 2017 году "Газпром" оплачивал транзит по смешанной системе — частично деньгами и частично сырьем, а в 2018 году — будет только деньгами. 

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ