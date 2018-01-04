Белоруссия с 5 января запрещает ввоз из Костромской области РФ мяса птицы и субпродуктов

МИНСК, 4 янв - ПРАЙМ. Белоруссия с 5 января вводит временные ограничения на ввоз в республику мяса птицы из Костромской области РФ из-за зарегистрированного там случая заболевания птиц высокопатогенным гриппом, сообщается на сайте департамента ветеринарного и продовольственного надзора минсельхозпрода Белоруссии.

"С 5 января 2018 года вводятся временные ограничения на ввоз в Белоруссию из Костромской области Российской Федерации живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, охотничьих трофеев (пернатая дичь)", - говорится в сообщении.

Решение также распространяется на корма и кормовые добавки из птицы и бывшее в употреблении оборудование для перевозки птицеводческой продукции, содержания, убоя и разделки птицы. При этом, согласно решению, отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз в Белоруссию этой продукции из Костромской области РФ.

Уточняется, что решение было принято на основании информации Международного эпизоотического бюро о регистрации на территории Костромской области нового случая заболевания птиц высокопатогенным гриппом.