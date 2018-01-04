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PMI в сфере услуг Китая по версии Caixin вырос до максимума за последние три года


Мировая экономика

ПЕКИН, 4 янв /ПРАЙМ/. Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственной сфере экономики Китая в декабре 2017 года по версии независимого исследования делового издания Caixin, ускорился до максимума за последние три года и составил 53,9 пункта.

Показатель декабря оказался значительно лучше ожиданий экспертов, которые прогнозировали его замедление до 51,8 пункта с 51,9 в ноябре.

Тем временем официальный PMI в непроизводственном секторе, опубликованный ранее государственным статистическим бюро, в декабре ускорился до 55 пунктов, оказавшись лучше ожиданий экспертов.

Правительство Китая поддерживает сферу услуг, чтобы компенсировать спад в таком традиционном секторе, как тяжелая промышленность. По итогам 2016 года доля сферы услуг составила 51,6% от объема ВВП страны, что стало рекордом для Китая.

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