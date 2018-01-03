Экспорт итальянского вина в 2017 г достиг исторического рекорда благодаря россиянам

РИМ, 3 янв /ПРАЙМ/. Экспорт итальянского вина в 2017 году вырос на 7% по сравнению с предыдущим годом и достиг рекордных 6 миллиардов евро, сообщила ассоциация итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti.

Отмечается, что рекорд достигнут за счёт увеличения продаж итальянского вина в РФ, где продано на 47% бутылок больше, и в Китае, где прирост составил 25%.

"Итальянское вино в России стало одним из немногих агропродовольственных товаров, не пострадавших от эмбарго" - говорится в сообщении.

Coldiretti подчеркивает, что урожай 2017 года стал одним из самых низких в послевоенном периоде: производство вина в Италии упало на 26%. Это, впрочем, позволит Италии сохранить мировое лидерство по экспорту алкогольного напитка, планы по продажам составляют порядка 40 миллионов гектолитров.