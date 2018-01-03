Почтовая марка из серебра будет выпущена к 100-летнему юбилею Эстонии

ТАЛЛИН, 3 янв - ПРАЙМ. Уникальная почтовая марка из чистого серебра будет выпущена к 100-летнему юбилею Эстонии, который отмечается 24 февраля, сообщила в среду почтовая служба республики Omniva.

По словам главы коммерческой службы Omniva Мари Алесе, это первая в Эстонии почтовая марка из чистого серебра. "Время ее появления — столетие Эстонской Республики — символично. Марка идеально подходит в качестве памятного сувенира и подарка", - добавила она.

На марке будет изображен большой герб Эстонии. Номинальная стоимость марки размером 28 на 38 миллиметров и весом 1,2 грамма - 10 евро, каждая марка будет упакована в прозрачную защитную пластиковую капсулу.

Ряд стран в наступившем году отмечают юбилеи государственности - в 1918 году независимость провозгласили Литовская Республика, Эстонская Республика и Первая Республика Армения. Впоследствии все три государственных образования вошли в состав СССР и вновь обрели суверенитет только после его распада, но столетие провозглашения независимости будет масштабно отмечаться в каждой стране.

В Эстонии запланировано более тысячи различных мероприятий, приуроченных к юбилею. Власти Таллина обещали не только украсить город к празднику, но и реализовать в 2018 году ряд гуманитарных проектов, например, "Сто новых детских площадок во все детские сады". К торжествам приурочены различные конкурсы и фестиваль уличной молодежной культуры.