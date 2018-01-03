"Нафтогаз" в 2017 г уплатил в госбюджет Украины $3,7 млрд налогов и дивидендов

КИЕВ, 3 янв - ПРАЙМ. НАК "Нафтогаз Украины" в 2017 году уплатил в государственный бюджет Украины 106 миллиардов гривен (3,7 миллиарда долларов по текущему официальному курсу) налогов и дивидендов, говорится в сообщении компании в среду.

"По оперативным данным по состоянию на 29.12.17, совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы "Нафтогаз" в государственный бюджет в 2017 году составил 106 миллиардов гривен ... отчисления группы "Нафтогаз" в бюджет в 2017 году почти в 1,5 раза превысили платежи за 2016 год", - говорится в сообщении компании, поступившем в РИА Новости в среду.

Сообщается, что поступления от группы "Нафтогаз" составили около 14% общих доходов государственного бюджета в 2017 году, и компания, как и в прошлом году, остается крупнейшим плательщиком налогов в государственный бюджет Украины.