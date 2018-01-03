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Приморские и китайские ученые будут вести совместные исследования в селекции


ВЛАДИВОСТОК, 3 янв /ПРАЙМ/. Ученые российского Приморья и Китая будут проводить совместные исследования в области селекции и семеноводства для развития сельского хозяйства двух стран, сообщил РИА Новости врио губернатора края Андрей Тарасенко.

"Сейчас мы активизируем наше сотрудничество с китайскими партнёрами в научной сфере. Между Приморским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук и Хэйлунцзянской сельскохозяйственной академией, а также Цзилиньским университетом заключены договоры о взаимном сотрудничестве и совместных научно-исследовательских работах. Они будут вести совместные исследования в области селекции и семеноводства", - рассказал Тарасенко.

По его словам, планируются совместная с Китаем подготовка научных кадров и стажировка специалистов двух стран.

Тарсенко отметил также ряд новых успешных проектов китайских инвесторов в сфере сельского хозяйства. Так, дуннинская торгово-промышленная корпорация "Хуасинь" намерена инвестировать в свиноводство свыше 200 миллионов рублей. В Шкотовском районе консорциум частных лиц из провинции Цзилинь до 2021 года планирует создать животноводческий комплекс со стадом на 1,2 тысячи голов. Компания уже получила статус резидента Свободного порта Владивосток.

Врио губернатора рассказал, что в Спасском, Черниговском и Лесозаводском районах сельским хозяйством занимается китайская компания "Новая дружба", в Октябрьском районе работает совместное российско-китайское предприятие "Ива". Они занимаются животноводством, выращивают сою, кукурузу и пшеницу.

"В целом же китайские инвесторы предпочитают вкладывать средства в торговлю – это более 17% от общего количества предприятий с китайскими инвестициями. По 12% у гостиничного, ресторанного бизнеса и сферы лесозаготовки и деревообработки, 11% у сельского хозяйства", - добавил Тарасенко.

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