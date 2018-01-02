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Торговля Украины с РФ за 11 месяцев 2017 г выросла больше чем торговля с ЕС – центробанк


КИЕВ, 2 янв /ПРАЙМ/. Украина в январе-ноябре 2017 года увеличила суммарный товарооборот с Россией на 28,6% - до 9,3 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, товарооборот с ЕС за указанный период вырос на 27,6% - до 29,2 миллиарда долларов, свидетельствуют статистические данные Нацбанка Украины.

При этом экспорт украинских товаров в Россию за 11 месяцев 2017 года вырос на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,06 миллиарда долларов, импорт российских товаров на Украину - вырос на 38,6%, до 6,3 миллиарда долларов.

Экспорт украинских товаров в ЕС за 11 месяцев 2017 года вырос на 32,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 12,8 миллиарда долларов, импорт европейских товаров на Украину - на 23,9%, до 16,5 миллиарда долларов.

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