Agrium и Potash закрыли сделку по слиянию в компанию Nutrien

МОСКВА, 2 янв - ПРАЙМ. Канадская калийная компания Agrium Inc. и производитель минеральных удобрений Potash Corporation of Saskatchewan Inc. (PotashCorp) закрыли сделку по слиянию компаний, говорится в совместном релизе.

В результате сделки образована новая компания в мировой сельскохозяйственной отрасли - Nutrien. Ее штат составляет 20 тысяч человек, она работает в 14 странах. Акции Nutrien со вторника начинают торговаться на биржах Торонто и Нью-Йорка.

По условиям сделки акционеры PotashCorp получили 0,4 обыкновенной акции Nutrien за каждую свою акцию, а акционеры Agrium - по 2,23 акции новой компании.

"Сегодня мы с гордостью запускаем работу Nutrien - компании, которая будет занимать уникальную позицию в сельскохозяйственной отрасли", - приводятся в сообщении слова главы Nutrien Чака Магро (Chuck Magro).

В конце декабря Agrium Inc. и PotashCorp получили все одобрения регуляторов, необходимые для слияния. Предполагалось, что после закрытия сделки акционеры PotashCorp будут владеть приблизительно 52% новой компании, а Agrium - 48%. О планах слияния компаний было объявлено в сентябре 2016 года.

PotashCorp со штаб-квартирой в канадском городе Саскатуне (провинция Саскачеван) производит минеральные удобрения, а также продукцию для животноводческой промышленности. Agrium Inc. основана в 1931 году, штаб-квартира находится в городе Калгари в Канаде. Компания является глобальным производителем продукции для сельского хозяйства. Agrium производит удобрения из азота, карбоната калия и фосфатов.