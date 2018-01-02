Промышленный PMI в КНР в декабре по версии Caixin оказался лучшим за последние 4 месяца

ПЕКИН, 2 янв /ПРАЙМ/. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в декабре ускорился до максимальных темпов за последние четыре месяца, оказавшись лучше ожиданий экспертов, свидетельствуют данные независимого исследования делового издания Caixin.

Промышленный PMI в декабре, по версии издания, ускорился до 51,5 пункта против 50,8 пункта месяцем ранее, который был худшим показателем с июня этого года. Индекс также оказался и лучше ожиданий экспертов, которые прогнозировали замедление промышленного PMI до 50,7 пункта.

По мнению директора по макроэкономическому анализу CEBM Group Чжун Чжэншэна, показатель декабря стал отражением улучшения экономического роста экономики Китая в 2017 году.

"В декабре условия функционирования промышленного сектора улучшились, подчеркнув тот факт, что экономический рост в 2017 году стабилизовался и даже оказался лучше ожиданий", - считает эксперт.

Данные Caixin основаны на опросе более чем 500 заводов по всей стране и внимательно отслеживаются инвесторами, так как этот показатель является одним из первых индикаторов состояния китайской экономики. Значение выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.

Ранее в воскресенье 31 декабря государственное статистическое бюро публиковало официальный показатель. По данным властей, PMI в промышленном секторе экономики Китая в декабре незначительно замедлился — до 51,6 пункта, почти совпав с ожиданиями экспертов.

Аналитики прогнозировали замедление индекса до 51,7 пункта с 51,8 в ноябре.

По мнению статистического ведомства, несмотря на небольшое замедление, промышленный сектор страны продолжает сохранять хорошую тенденцию развития.