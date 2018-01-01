В Греции ввели налог на пластиковые пакеты

АФИНЫ, 1 янв — ПРАЙМ. В Греции вводится экологический налог — с 1 января одноразовые пластиковые пакеты в супермаркетах станут платными, за каждый пакет придется доплатить 4 евроцента. С 1 января 2019 года их цена вырастет до 9 евроцентов, передает РИА Новости.

Это одна из мер по ограничению потребления полиэтиленовых пакетов как одного из основных средств загрязнения окружающей среды. С Нового года государство будет стимулироваться их утилизацию и использование многоразовых пакетов и сумок.

"Пластиковый пакет должен уйти из нашего привычного потребления. Мы стремимся изменить поведение потребителей, чтобы они как граждане понимали экологические последствия", — заявил замминистра окружающей среды Сократис Фамеллос.

Пластиковые пакеты, бутылки, стаканчики стали главной экологической проблемой во всем мире — они разлагаются десятки и сотни лет, наносят непоправимый вред морским экосистемам и птицам, загрязняют моря, берега, леса.

В мировой океан, по подсчетам ученых, ежегодно попадает от 4,8 до 12,7 миллиона тонн пластика. По словам экологов, Средиземное море "тонет в пластике", четверть рыбы в Средиземном море может содержать остатки пластика. Половина мусора в море в Греции — это полиэтиленовые пакеты. Стоимость сбора со дна полиэтиленового пакета в 10 раз больше, чем его производство. Только 1% пластиковых пакетов перерабатываются.

Одноразовые пакеты-"майки" в Греции потребляют вдвое больше, чем в среднем в Европе, говорится в материалах министерства охраны окружающей среды, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

По данным исследования ЕС от 2010 года, ежегодно в Греции с населением около 11 миллионов человек использовали 242 пакета на человека. В 2015 году, согласно данным Института исследований розничной торговли потребительскими товарами, в Греции приходилось уже 363 пакета на человека по сравнению со 175 в среднем по ЕС.