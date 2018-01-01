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На Украине повысили стаж для выхода на пенсию


КИЕВ, 1 янв – ПРАЙМ. Изменения правил выхода на пенсию вступают в силу на Украине — с 1 января увеличивается с 15 до 25 лет минимальный страховой стаж, который нужно иметь украинцам, чтобы претендовать на пенсионные выплаты.

Изменения внедряются в рамках пенсионной реформы, которая призвана сократить хронический дефицит пенсионного фонда Украины, на ликвидацию которого приходится направлять значительные дотации из госбюджета.
В течение следующих десяти лет требования к страховому стажу продолжат расти на один пункт каждый год, пока в 2028 году необходимый минимальный стаж не достигнет 35 лет.
Закон о пенсионной реформе был принят Верховной радой 3 октября 2017 года и вступил в силу 11 октября после публикации в официальной парламентской газете "Голос Украины". Имплементация изменений в пенсионной сфере будет проходить постепенно.
С учетом того, что реформа не предусматривает повышение пенсионного возраста, право выхода на пенсию теперь будут иметь мужчины и женщины, достигшие соответственно 60 и 58,5 лет (согласно предыдущей пенсионной реформе от 2011 года пенсионный возраст женщин к 2021 году также вырастет до 60 лет), которые имеют минимум 25 лет страхового стажа.
Под страховым стажем подразумевается период, в течение которого человек официально работает и платит страховые взносы с зарплаты в пенсионный фонд. Понятие страхового стажа было введено на Украине в 2004 году. До этого для расчета пенсий использовалось более широкое понятие "трудовой стаж", в который зачисляли общий период трудовой и иной общественно-политической деятельности, к которой относилась служба в армии, учеба в институте и декретный отпуск.

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