В Подмосковье изменится порядок перемещения автомобилей на штрафстоянку

МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. С 1 января 2018 года в Московской области меняется порядок перемещения автомобилей на штрафстоянку, в течение первых суток можно будет забрать автомобиль бесплатно.

Мособлдума осенью приняла поправки в закон "О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку...". Изменениями предлагается исчислять срок хранения задержанного транспортного средства в сутках и взымать стоимость хранения за каждые полные сутки, что позволит в течение суток забрать автомобиль и не нести расходы за его содержание на штрафстоянке.

При этом водитель по-прежнему будет обязан оплатить другие расходы, связанные с перемещением его автомобиля на штрафстоянку, а именно стоимость эвакуации, а также, соответственно, штраф за нарушение законодательства.