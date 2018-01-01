Номера десятков федеральных трасс РФ окончательно изменились

МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Учетные номера нескольких десятков федеральных трасс России окончательно изменились с 1 января 2018 года.

"Согласно постановлению правительства РФ от 17 ноября 2010 года … 1 января 2018 года завершится переход на новые учетные номера автомобильных дорог", - сообщало ранее Федеральное дорожное агентство (Росавтодор).

Так, буква "M" теперь используется для автодорог федерального значения, соединяющих Москву со столицами иностранных государств и административными центрами. Именно поэтому изменения коснулись трасс М-18 "Кола" и М-20 "Псков" (с нового года это Р-21 "Кола" и Р-23 Петербург-Невель-граница с Белоруссией).

Буква "Р" обозначает автодороги федерального или регионального значения, соединяющие административные центры регионов РФ. "А" используется для автодорог федерального или регионального значения, являющихся подъездом к крупнейшим транспортным узлам и спецобъектам либо подъездом от административного центра, не имеющего дорожной связи с Москвой, к морским или речным портам, аэропортам и железнодорожным станциям либо границам других государств; для автодорог, соединяющих дороги федерального значения между собой.

В частности, номер М-11 получила строящаяся скоростная автодорога Москва-Санкт-Петербург. Ранее этот номер носила трасса "Нарва" Петербург-граница с Эстонией (теперь А-180). Часть дороги М-6 стала Р-22 "Каспий" (трасса М-4 "Дон"-Тамбов-Астрахань). Большую часть М-29 "Кавказ" переномеровали в Р-217 (М-4-Владикавказ-Махачкала-граница с Азербайджаном). "Чуйский тракт" М-52 стал Р-256. "Енисей" из М-54 переномеровали в Р-257.