АНОНС - Грузовые тарифы РЖД индексируются на 3,9% с надбавкой 1,5%

МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Грузовые тарифы РЖД с 1 января 2018 года индексируются на 3,9% с дополнительной надбавкой в 1,5% для финансирования мероприятий по компенсации расходов, связанных с корректировкой налогового законодательства.

Стоимость перевозки грузов по железной дороге складывается из инфраструктурной (в том числе заложенной в нее локомотивной) и вагонной составляющих. Вагонная - это часть, которую получают операторы за предоставление подвижного состава грузоотправителю, инфраструктурная - часть РЖД, которую устанавливает ФАС.

БУРНЫЕ ДИСКУССИИ

Вопрос о размере индексации грузовых тарифов РЖД ежегодно вызывает жаркие споры. Правительство РФ в 2017 году в начале декабря после долгих дискуссий определило, что грузовой тариф РЖД в 2018 году будет проиндексирован на 3,9% с допнадбавкой 1,5%. Дополнительная целевая надбавка 2% на капремонт инфраструктуры, данная в 2017 году, вычитаться из базы индексации не будет. Верхняя граница тарифного коридора РЖД будет снижена до 8% с 10%.

Правление ФАС в середине декабря утвердило индексацию грузовых тарифов РЖД в 2018 году на 3,9% и снижение верхней границы надбавки тарифного коридора до 8% с 10%. Других решений ведомство тогда не публиковало.

Позднее замглавы ФАС Александр Редько сообщал РИА Новости, что в связи с продолжением роста ставок на предоставление вагонов и участившимися случаями невывоза грузов ФАС предлагает в 2018 году вместо надбавки в 2% на грузоперевозки РЖД надбавку 7,7% на порожние вагоны. Минтранс РФ не поддержал идею ФАС.

Антимонопольное ведомство только в последнюю неделю 2017 года утвердило сохранение в 2018 году целевой надбавки к грузовому тарифу РЖД 2% для финансирования капремонта железнодорожной инфраструктуры и введение дополнительной надбавки в 1,5% для финансирования мероприятий по компенсации расходов, связанных с корректировкой налогового законодательства.

Таким образом, с учетом всех принятых и утвержденных решений грузотариф РЖД в 2018 году индексируется на примерно 5,4%.