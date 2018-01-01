АНОНС: Введена обновленная форма полиса ОСАГО с QR-кодом

МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Новая форма полиса ОСАГО вводится с 1 января 2018 года. Она будет дополнена QR-кодом, при помощи которого можно будет получить сведения о договоре ОСАГО.

В пресс-службе ЦБ РФ РИА Новости уточнили, что форма полиса, как и раньше, будет единая и для электронного ОСАГО, и для полисов, оформляемых на бумаге. Однако сначала данная опция будет только на бумажном носителе. При этом действующая ранее форма полиса может использоваться страховщиками вплоть до 1 июля 2018 года.

Как сообщили агентству в Российском союзе автостраховщиков (РСА), QR-код поможет гражданам отличать легальные полисы от подделки, в этом смысле он будет полезен и сотрудникам ГИБДД.

ЧИТАЕМ QR-КОД

В РСА также рассказали, что Гознак, печатая бланк, оставляет место под QR-код, который будет наносить сама страховая компания.

"Если страховая компания наносит QR-код на чистый бланк полиса ОСАГО, то в нем содержится следующая информация: серия и номер бланка полиса, и для какой компании он напечатан. Если QR-код наносится непосредственно при оформлении договора в офисе страховой компании, то будет видна более полная информация: в дополнение к приведенным сведениям будет указано ТС, госномер и VIN автомобиля", - пояснили в союзе.

"Прочитать" QR-код можно будет с помощью мобильного приложения РСА, которое будет вскоре доступно на сайте союза, причем только оно позволяет получить корректную информацию. Если QR-код будет "прочитан" с помощью других приложений, то нет гарантии, что полученные сведения достоверны.

ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

В ЦБ отметили, что на новом бланке полиса ОСАГО, помимо QR-кода, будет также отражаться подробный расчет размера страховой премии и класс, присвоенный каждому лицу, допущенному к управлению транспортным средством.

На оборотной стороне страхового полиса по желанию клиента могут указываться договоры добровольного страхования, которые заключаются им одновременно с ОСАГО и соответствуют стандартам Банка России.

"Изменения в страховом полисе ОСАГО направлены на повышение качества страховой услуги, в первую очередь, для страхователя", - заключили в пресс-службе регулятора.