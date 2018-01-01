Украина продлила запрет на ввоз ряда российских товаров до 2019 г

КИЕВ, 1 янв /ПРАЙМ/. Решение правительства Украины о продлении до 2019 года действия эмбарго на ряд товаров из РФ вступило в понедельник в силу. Также с 1 января на год продлена отмена действия зоны свободной торговли (ЗСТ) с РФ.

Несмотря на взаимные ограничения в торговле, товарооборот между странами в последний год снова начал расти.

СПИСОК ЗАПРЕТОВ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

Правительство Украины 20 декабря 2017 года приняло решение о продлении действия эмбарго, введенного в 2016 году, еще на год, а также расширило перечень российских товаров, которые запрещены для ввоза в страну. В утвержденный ранее перечень теперь включены дополнительно такие позиции, как полиэтилен с удельным весом 0,94 или больше, поливинилхлорид, не смешанный с другими веществами, сульфат аммония, смесь нитрата аммония с карбонатом кальция или другими неорганическими веществами, не являющимися удобрениями.

Россия с начала 2016 года ввела в отношении Украины продовольственное эмбарго как для страны, поддержавшей санкции против РФ. Под этот запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. В ответ Киев утвердил список из 43 товарных позиций, а потом расширил его: в нем хлебобулочные изделия, мясо, сыры, шоколад, пиво, водка, сигареты с фильтром, корма для собак и кошек и другие товары. Кроме того, под запрет попало оборудование для железных дорог и трамвайных путей и дизель-электрические локомотивы.

Отношения России и Запада осложнились из-за ситуации на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ РФ ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба, морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. Позднее ответные меры РФ были введены против Украины, Албании, Исландии, Норвегии, Лихтенштейна и Черногории.

ЗСТ НЕ РАБОТАЕТ, НО ТОВАРООБОРОТ РАСТЕТ

Еще одним решением правительство Украины продлило на год приостановку действия соглашения о зоне свободной торговли с РФ.

Взаимные ограничения в торговле между странами были введены после вступления в силу с 2016 года соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Власти РФ опасались, что беспошлинные товары из ЕС через Украину хлынут на российский рынок и создадут неравные условия для отечественных производителей, поэтому для защиты своего рынка РФ с 1 января 2016 года приостановила действие договора в рамках СНГ о зоне свободной торговли с Украиной. Киев в ответ принял решение остановить работу ЗСТ с РФ.

Власти Украины признают, что страна понесла убытки, отказавшись от российского рынка. По словам первого вице-премьера Украины, главы Минэкономразвития Степана Кубива, Украина с 2014 года потеряла около 15 миллиардов долларов из-за потери традиционных рынков реализации своей продукции, основным из которых был российский рынок. В целом, по словам заместителя министра экономического развития и торговли, торгового представителя Украины Наталии Мыкольской, Украина в 2012-2016 годах потеряла 31,4 миллиарда долларов экспорта, из которых на данный момент благодаря переориентации бизнеса на новые рынки удалось компенсировать 6,1 миллиарда долларов.

Вместе с тем торговля между странами, несмотря на ухудшение отношений, в последний год снова начала расти. По данным Федеральной таможенной службы РФ, оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-октябре 2017 года составил 10,111 миллиарда долларов, показав рост на 23,1% в годовом выражении. Экспорт из РФ на Украину составил 6,216 миллиарда долларов (рост на 21,8%), импорт РФ из Украины — 3,896 миллиарда долларов (рост на 25,2%).

По данным Государственного комитета статистики Украины, за первое полугодие 2017 года экспорт в Россию вырос на 26,9%, тогда как импорт из РФ подскочил на 40,7%. При этом украинский экспорт в страны ЕС вырос на 26,1%, импорт из ЕС — на 24,3%.

Примечательно, что экспорт в Россию растет почти по всем группам товаров. В частности, поставки продуктов питания выросли на 15%, минеральных продуктов — на 47,7%, продукции химпрома — 26,4%, металлов и изделий из них — 16,2%, машин и оборудования — 33,9%. В тоже время поставки российских продовольственных товаров на Украину упали на 30%. Зато Россия нарастила продажу товаров так называемой минеральной группы на 68%. Импорт продукции химической промышленности вырос на 38%, металлов и изделий из них — на 14,6%, машин, оборудования и транспортных средств — на 20,3%.

По данным экспертов, причиной внезапного роста товарооборота является низкая база сравнения, поскольку за последние три года в торговле с РФ было сильное падение. Если в 2013 году Украина поставила в Россию товаров на 15 миллиардов долларов, то в первом полугодии 2017 года экспорт товаров в РФ составил всего на 1,9 миллиарда долларов.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко также связывает рост товарооборота с ростом мировой экономики. "Есть рост мировой экономики, экономика растет, соответственно, растет и товарооборот. Сейчас в мире рост мировой экономики, в том числе, и в России. Соответственно, повышается спрос на наши товары", — заявил Охрименко РИА Новости Украина.

По его словам, украинцы по-прежнему много экспортирует на российский рынок.

"В России активно идет строительство, соответственно, повысился спрос на нашу арматуру, которую мы туда активно поставляем. Мы поставляем также много труб разных диаметров, в том числе, для индивидуальных домов, поставляем много трансформаторов, запчастей для вагонов и железнодорожного транспорта. Взаимная торговля исходит из экономических выгод, а не истерик политиков, поэтому сейчас она восстанавливается. Россия также нарастила торговлю с ЕС, соответственно, подтянулась и торговля с Украиной. К нам из РФ идет много угля, много продукции машиностроения, у нас до сих пор сохранилась кооперация между предприятиями, когда мы берем полуфабрикаты, перерабатываем и отправляем обратно в Россию", — пояснил Охрименко.