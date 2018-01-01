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Алкогольные энергетики запрещены в России


МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Производство и продажа слабоалкогольных напитков с тонизирующими веществами запрещены в России с 1 января 2018 года.

Соответствующие поправки в федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и отдельные законодательные акты Российской Федерации были приняты в конце июля 2017 года.

Речь в принятых изменениях, в частности, идет об алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 15% объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества (компоненты). При этом предусмотрено, что перечень "запретных" тонизирующих веществ устанавливается уполномоченным правительством РФ ведомством.

Кроме того, этими же поправками с 1 января запрещается розничная продажа спиртосодержащей пищевой продукции, в том числе дистанционным способом, а также розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции с использованием торговых автоматов.

Последнее направлено на снижение доступности косметических и хозяйственных средств, которые некоторые граждане употребляют как дешевую замену водки. Одной из причин введения этого запрета послужил трагический случай в Иркутской области в декабре 2016 года, где люди массово отравились косметическим средством "Боярышник", содержавшим метиловый спирт. От отравлений метанолом тогда погибли 76 человек.

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