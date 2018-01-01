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Закон о защите от хакеров критической информационной инфраструктуры РФ вступил в силу


МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Вступил в силу закон, направленный на защиту от хакерских атак критической информационной инфраструктуры (КИИ) РФ.

Объекты КИИ – это информсистемы госорганов, предприятий ОПК, организаций здравоохранения, транспорта, связи, кредитно-финансовой сферы, энергетики, топливной, атомной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности.

Закон устанавливает, что собственники и иные лица, пользующиеся на праве аренды объектами КИИ, должны быть российскими юрлицами или индивидуальными предпринимателями.

Одновременно с этим вступают в силу поправки в УК РФ. Предполагается, что хакеров, создавших вирусы для атаки на КИИ, будут наказывать принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет со штрафом 0,5-1 миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет.

Тех, кто использовал вредоносные программы для доступа к охраняемой информации, содержащейся в КИИ, если он повлек причинение вреда инфраструктуре или создал угрозу его наступления, будут наказывать принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом 0,5-1 миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок от двух до шести лет.

В случае если деяния повлекли тяжкие последствия или создали угрозу их наступления предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

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