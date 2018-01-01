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В России вводится запрет на производство и оборот алкогольных энергетиков


МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. В России с 1 января запрещается производство и оборот алкогольных энергетиков, исключение составит только производство для оборота за пределами страны и экспортных продаж.

Закон инициировала группа членов Совета Федерации после случаев массового отравления алкогольными суррогатами в конце 2016 года.

В законе речь идет об алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 15% объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества. При этом перечень тонизирующих веществ устанавливается уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.

Согласно экспертным оценкам, алкогольные тонизирующие напитки вызывают привыкание к алкоголю.

Продажа слабоалкогольных энергетиков в Москве и Подмосковье запрещена с 1 мая 2015 года.

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