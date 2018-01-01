АНОНС - Тарифы в плацкарте и купе не вырастут в РФ в 2018 г

МОСКВА, 1 янв /ПРАЙМ/. Тарифы в плацкарте, купе, СВ и люксе российских поездов дальнего следования в 2018 году не вырастут, сообщили РИА Новости в "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД).

ФПК осуществляет перевозки пассажиров в поездах в дальнего следования. Тариф для нее в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) определяет ФАС. Выпадающие доходы ФПК от госрегулирования тарифов компенсируются субсидиями из госбюджета. Тарифы в нерегулируемом сегменте (СВ, купе и люкс) устанавливает ФПК.

Традиционно тарифы на железнодорожные перевозки ежегодно индексировались с 1 января.

ПЛАЦКАРТ ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ

Вокруг индексации тарифа на плацкарт и общие вагоны на 2018 год разгорелись горячая дискуссия. ФАС предлагала снизить их на 10%. Однако Минтранс и МЭР выступили против. ФПК ожидала индексации тарифа на 3,9%.

РЖД на некоторое время даже приостанавливали продажи билетов в плацкарт и общие вагоны на 2018 год из-за отсутствия решения по тарифу. В итоге власти утвердили нулевую индексацию.

Тарифы на перевозки в плацкартных и общих вагонах поездов ФПК с января 2017 года индексировались на 3,9%.

СВ, КУПЕ И ЛЮКС

В ФПК сообщали, что в 2018 году компания также не будет повышать базовые ставки тарифов на проезд в нерегулируемом сегменте - купе, СВ и люксах.

Собеседник агентства напомнил, что при назначении цен на проезд в вагонах купе, СВ и люкс в поездах ФПК используется система динамического ценообразования. Она дает возможность тем пассажирам, которые ранее путешествовали исключительно в плацкарте, выбирать для себя более комфортные условия проезда при минимальной разнице в цене.

Например, в первые дни продаж билетов цена верхней полки купейного вагона часто равна цене проезда в плацкартных вагонах. Также для обеспечения доступной стоимости проезда в 2018 году "Федеральная пассажирская компания" планирует применять различные маркетинговые акции во всех сегментах перевозок.

ФПК с 1 января 2017 года проиндексировала базовые тарифы на проезд в купе, СВ и люксе на 5% только в поездах, не входящих в систему динамического ценообразования. Под управлением системы тогда находилось около 75% ФПК, в 2017 году этот показатель планировалось увеличить до 95%.