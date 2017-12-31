Правительство РФ сможет утверждать правила маркировки товаров

МОСКВА, 31 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство РФ полномочием по утверждению перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Соответствующий документ опубликован в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, кабмин также будет утверждать перечень групп хозяйствующих субъектов, осуществляющих такую маркировку, по видам деятельности, правила маркировки и порядок ее информационного обеспечения.

Правительство может обязать хозяйствующих субъектов или их отдельные группы осуществлять маркировку отдельных товаров средствами идентификации в целях охраны жизни и здоровья человека, защиты общественной морали и правопорядка, охраны окружающей среды, животных и растений, культурных ценностей, выполнения международных обязательств РФ, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

При этом в предусмотренных международным договором РФ случаях обязанность таких лиц осуществлять подобную маркировку может быть установлена независимо от этих целей. Одновременно уточняется, что кабмин вправе установить дополнительный обязательный реквизит кассового чека или бланка строгой отчетности - код товара, позволяющий идентифицировать товар или код товарной номенклатуры.

Закон запрещает в России продажу, обмен или иное введение в оборот товара с нарушением требования об их обязательной идентификационной маркировке, если иное не предусмотрено законом "Об основах госрегулирования торговой деятельности в РФ" или принятым в соответствии с ним нормативным правовым актом правительства.

Хозяйствующие субъекты, не исполнившие обязанность по осуществлению маркировки отдельных товаров средствами идентификации, будут нести ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Документ вступает в силу с 1 января 2019 года.