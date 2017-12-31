FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Президент Белоруссии утвердил задачи развития страны на 2018 г


МИНСК, 31 дек - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о задачах социально-экономического развития страны на 2018 год, сообщила в воскресенье пресс-служба белорусского лидера.

"Основными целями 2018 года являются повышение конкурентоспособности экономики, обеспечение устойчивого экономического роста и создание дополнительных условий для его ускорения в последующие годы. Указом устанавливается перечень важнейших параметров, которые являются ключевыми показателями эффективности работы правительства и Национального банка", - говорится в сообщении.

Так, прогнозируется, что валовой внутренний продукт в 2018 году вырастет на 3,5%, экспорт товаров и услуг - на 5,7%.

"Практически нулевой внешнеторговый баланс гарантирует стабильность ресурсного обеспечения экономики в условиях ожидаемых выплат по внешнему долгу и формирование золотовалютных резервов государства", - отмечается в сообщении.

Национальному банку и правительству поручено принять необходимые меры по ограничению в 2018 году роста цен не более чем на 6%.

По данным пресс-службы, главой государства поставлены задачи о сбалансированности платежного баланса, дальнейшей страновой и товарной диверсификации. Правительству поручено обеспечить дальнейший экономически обоснованный рост заработных плат в республике на основе создания прежде всего высокопроизводительных рабочих мест.

"В 2018 году должна быть сокращена межрегиональная дифференциация в уровне и качестве жизни населения. Ускорится работа по улучшению экономической системы страны в целях обеспечения долгосрочных источников экономического роста, создания новых предприятий и производств, наращивания экспортного потенциала", - говорится в сообщении со ссылкой на указ.

Как продолжение работы по стимулированию деловой и инвестиционной активности будет формироваться система гарантий для инвесторов, добавили в пресс-службе. 

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ