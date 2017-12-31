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На курорте "Эльбрус" ожидают увеличения турпотока на новогодние каникулы на 7%


НАЛЬЧИК, 31 дек /ПРАЙМ/. Власти Кабардино-Балкарии ожидают увеличения потока туристов в Приэльбрусье во время новогодних каникул на 7%, сообщил министр курортов и туризма республики Мурат Шогенцуков.

Ранее сообщалось, что во время новогодних каникул год назад Приэльбрусье посетили более 42 тысяч туристов.

"На новогодние праздники в Приэльбрусье забронировано порядка 85-90% мест. Причем в сертифицированных гостиницах, которым выданы звезды, практически 100-процентная загрузка, а в гостевых домах и мини-отелях - чуть поменьше. Если такая тенденция сохранится, то мы поднимем количество отдыхающих примерно на 7% по сравнению с предыдущими новогодними праздниками", - сказал Шогенцуков.

Горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии в этом году открылся почти на месяц раньше обычного – еще в начале ноября. К началу сезона были обновлены и расширены трассы на Эльбрусе, установлены указатели и сетки пассивной безопасности. На поляне Азау начали работу большой прокат горнолыжного снаряжения, сервисный центр по ремонту и обслуживанию инвентаря, а также магазин одежды и аксессуаров для катания на лыжах и сноуборде.

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