Индекс деловой активности в промышленности Китая замедлился до 51,6 пункта

ПЕКИН, 31 дек /ПРАЙМ/. Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в декабре незначительно замедлился - до 51,6 пункта, почти совпав с ожиданиями экспертов, свидетельствуют данные государственного статистического бюро КНР.

Аналитики прогнозировали замедление индекса до 51,7 пункта с 51,8 в ноябре.

Госстатбюро отмечает, что, несмотря на небольшое замедление, промышленный сектор страны продолжает сохранять хорошую тенденцию развития.

Значение PMI выше 50 пунктов говорит о росте активности, ниже — о ее спаде.