Рост продаж игристых вин "Абрау-Дюрсо" в 2017 г составит 14%

КРАСНОДАР, 30 дек - ПРАЙМ. Группа компаний "Абрау-Дюрсо" за текущий год продала рекордно много игристого вина - более 30 миллионов бутылок, рост продаж по итогам года составит, предположительно, 14%, сообщили в пресс-службе компании.

"Группа компаний "Абрау-Дюрсо" ABRD заканчивает 2017 год с рекордным объемом продаж, который ожидаемо составит более 30 миллионов бутылок игристого вина под маркой "Абрау-Дюрсо". По прогнозам, к концу 2017 года рост продаж игристых вин "Абрау-Дюрсо" составит 14% в объемном выражении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выручка "Абрау-Дюрсо" за 9 месяцев 2017 года составила 3,31 миллиарда рублей.

"Несмотря на общий негативный тренд на рынке российских вин, к концу года мы ожидаем рекордные за всю историю компании цифры по продажам. Но для нас это ожидаемый и закономерный результат - мы шли к нему с 2007 года", - приводятся в сообщении слова гендиректора торгового дома "Абрау" Олега Петько.

В группу компаний "Абрау-Дюрсо" входит одноимённый завод шампанских вин, краснодарский курорт "Центр винного туризма Абрау-Дюрсо", виноградники, винодельня "Лазурная ягода" (бренд "Усадьба Дивноморское") и группа компаний "Ведерниковъ". Продукция экспортируется в 15 стран, включая Германию, Китай, Израиль, страны СНГ, Латвию.