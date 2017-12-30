Кабмин РФ утвердил план разработки 54 законопроектов в 2018 г

МОСКВА, 30 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило свой план законопроектной деятельности на 2018 год, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина в субботу.

"План законопроектной деятельности правительства предусматривает разработку в 2018 году 54 законопроектов", - говорится в документе.

Отмечается, что план законопроектной деятельности правительства РФ на 2018 год подготовлен в целях реализации положений, предусмотренных программами социально-экономического развития государства и другими программными документами президента и правительства.

Сообщается, что законопроекты направлены на сохранение и укрепление здоровья граждан, поддержку социально незащищённых групп населения, развитие здравоохранения и пенсионной системы, защиту прав и интересов детей. Также они включают в себя совершенствование природопользования и развитие сельского хозяйства, реформирование науки, повышение качества образования.

Ряд законопроектов ориентированы на обеспечение государственной и общественной безопасности, законности и правопорядка, совершенствование нотариата и оказания бесплатной юридической помощи, развитие транспортной системы и обеспечение транспортной безопасности. Также проекты направлены на обеспечение устойчивости бюджетной системы и банковской деятельности, формирование благоприятной среды для предпринимательской деятельности, развитие рынка труда, повышение эффективности государственного управления, совершенствование градостроительной деятельности и территориального развития, обеспечение безопасности в сферах экономики и информации, развитие связи.