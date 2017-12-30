Число авиакатастроф в России в 2017 г сократилось более чем вдвое - МЧС

МОСКВА, 30 дек /ПРАЙМ/. Количество авиационных катастроф в России за девять месяцев 2017 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года более чем на 53%, а гибель людей при них - на 81,1%, сообщает МЧС России.

Как следует из сравнительной характеристики чрезвычайных ситуаций, опубликованной на сайте министерства, за девять месяцев 2017 года на территории России были зарегистрированы 15 авиационных катастроф (в 2016 году - 32), что меньше показателя предыдущего года на 53,1%.

Жертвами авиакатастроф в 2017 году, по данным спасателей, стали 22 человека (в 2016 – 119, уменьшение на 81,1%). Существенно снизилось и число пострадавших при авиакатастрофах: 29 человек в 2017 году, 132 - в 2016 году.

По данным МЧС, в предыдущие годы больше всего авиационных происшествий и катастроф происходило в Южном (24%), Дальневосточном (24%) и Центральном (17%) федеральных округах. При этом самое большое количество ЧП с самолетами приходилось на Южный федеральный округ (33%), а с вертолетами — на Дальневосточный (45%).

Два года назад наибольшая аварийность была у самолетов типа "Х-32 Бекас", Ан-2, МиГ-29, Су-24 и вертолетов Ми-8.

В последние годы число крупных техногенных катастроф и опасных природных явлений неуклонно растет. Риски ЧС, возникающие в процессе хозяйственной деятельности и глобального изменения климата, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. За последние 20 лет в мире жертвами техногенных и природных катастроф стали более 3 миллионов человек, еще свыше 800 миллионов человек пострадали.

В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах проживают свыше 90 миллионов россиян, или 60% населения страны. Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС различного характера может достигать 1,5-2% валового внутреннего продукта - от 675 до 900 миллиардов рублей.