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Россия снимает ограничения на поставки чая из Шри-Ланки


МОСКВА, 30 дек /ПРАЙМ/. Россия с 30 декабря снимает ограничения на поставки чая из Шри-Ланки под гарантии безопасности этой страны.

Россельхознадзор с 18 декабря ограничивал ввоз всей растительной продукции из Шри-Ланки из-за выявленного в партии чая карантинного опасного для России объекта - капрового жука. Как отмечало ведомство, потери в случае заноса на территорию России этого особо опасного вредителя могли составить десятки миллиардов рублей.

В ходе встречи 25 декабря стороны пришли к соглашению, что все контейнеры, направляемые в Россию, будут подвергаться обеззараживанию, а все партии чая - проходить лабораторный контроль на отсутствие карантинных для России организмов.

При этом Россельхознадзор будет осуществлять усиленный лабораторный контроль всех поступающих партий растительной продукции из Шри-Ланки.

Шри-Ланка - родина цейлонского чая. На острове производится около 10% всего чая в мире. На Шри-Ланку по итогам 2016 года пришлось около 30% всего импорта чая в Россию и порядка 25% его потребления в стране.

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