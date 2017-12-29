ОБЗОР: Путин подписал закон об облегчении доступа малого бизнеса к закупкам госкомпаний

МОСКВА, 29 дек /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, облегчающий доступ малых и средних предприятий (МСП) к закупкам, осуществляемым госкомпаниями, госкорпорациями и субъектами естественных монополий, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

Изменения направлены на повышение прозрачности закупок юрлиц, подпадающих под действие закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", и на сокращение их издержек за счет широкого внедрения технологий электронных торгов.

Документ устанавливает исчерпывающий перечень способов закупок, возможность дочерних обществ заказчиков присоединиться к положению о закупке основных обществ, право правительства РФ определять обязательный для заказчиков объем закупок в электронной форме.

Документом вводятся определения конкурентных и неконкурентных процедур закупок, устанавливаются требования к порядку проведения закрытых конкурентных закупок и закрепляются полномочия правительства по определению порядка проведения закрытых процедур в электронной форме и заказчиков, которые будут обязаны проводить такие процедуры.

За Федеральным казначейством закрепляются полномочия по ведению в единой информационной системе реестра заказчиков в установленном правительством РФ порядке. Реестр позволит участникам закупок оптимизировать поиск заказов, в том числе с учетом места нахождения участника закупок.

Требования закона о закупках отдельными видами юрлиц не будут распространяться на сделки, заключаемые заказчиками с их взаимозависимыми лицами, сделки, связанные с заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством об электроэнергетике, а также сделки юрлиц, зарегистрированных на территории иностранного государства.

Государственное или муниципальное имущество должно будет продаваться на электронных площадках, перечень которых утвердит правительство России в соответствии с законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Таким образом, будет сформирован единый перечень электронных площадок для госзакупок и для закупок юрлицами.

Корпорации МСП предоставляется право обжаловать в ФАС РФ действия заказчиков и операторов электронных площадок. Заказчики смогут отменить закупку (полностью или по одному из лотов) до наступления даты окончания срока подачи заявок. По истечении срока такой отмены и до заключения договора заказчик вправе отменить определение поставщика только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

Договор по итогам закупки заключается не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола. Заказчик будет вправе установить требования к обеспечению заявки в случае, если начальная максимальная цена договора более 5 миллионов рублей. При этом требование к обеспечению заявок не может быть больше 5% от начальной максимальной цены.

Процедуры, связанные с участием в торгах, станут проще и дешевле, в том числе благодаря технологии электронных торгов. Будет определено понятие закупок в электронной форме, установлен перечень способов закупки, систематизирована работа электронных площадок и упрощена система отчетности заказчиков.

Отсутствие в настоящее время исчерпывающего перечня конкурентных способов осуществления закупок затрудняет осуществление контроля в сфере закупок и является препятствием для доступа к закупкам субъектов малого и среднего предпринимательства, так как затрудняет подготовку к процедуре закупки.