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Туман нарушил работу аэропорта Саратова


САРАТОВ, 29 дек /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Пять авиарейсов между Саратовом и Москвой в пятницу отменили из-за тумана в саратовском аэропорту, еще восемь рейсов задержаны, сообщила авиакомпания "Саратовские авиалинии".

Согласно данным онлайн-табло, отменены два рейса "Аэрофлота" AFLT по маршруту "Шереметьево" - Саратов и еще два в обратном направлении, а также рейс "Саратовских авиалиний" из "Домодедово" в Саратов.

При этом задержаны три рейса "Саратовских авиалиний" по маршруту Саратов - "Домодедово" и четыре рейса в обратном направлении. Рейсы из Саратова отложены до 23.30 мск пятницы (00.30 по местному времени 30 декабря), рейсы из столицы - до 21.00 мск.

Помимо этого, рейс "Саратовских авиалиний" из "Пулково" в Саратов с планируемым временем вылета в 20.00 мск задержан до 22.00 мск.

Ранее в пресс-службе "Саратовских авиалиний" сообщили, что аэропорт Саратова с утра четверга работает с перебоями в связи с густым туманом.

В региональном главке МЧС уточнили, что в течение суток 30 декабря в большинстве районов Саратовской области сохранится туман с ухудшением видимости до 500 метров.

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