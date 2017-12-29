FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Путин подписал закон об увеличении до 100 тыс рублей выплаты при ДТП по европротоколу


МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который увеличивает максимальное страховое возмещение при ДТП, оформленном по европротоколу, до 100 тысяч рублей, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

Закон разработан и принят в целях совершенствования процедуры оформления без участия сотрудников полиции документов о дорожно-транспортном происшествии в случаях, когда причинен только материальный ущерб, и соблюдения интересов застрахованных лиц по ОСАГО при оформлении таких документов.

Документ предусматривает увеличение с 50 до 100 тысяч рублей размера страхового возмещения, причитающегося потерпевшему в счет возмещения причиненного его транспортному средства ущерба, когда не требуется присутствие сотрудников полиции. При этом исключается условие, что между участниками ДТП в данном случае должно быть обязательное взаимосогласие. Даже при наличии разногласий между ними при ущербе в пределах 100 тысяч рублей они смогут без привлечения полиции оформить документы.

Водители, причастные к ДТП, должны заполнить бланк извещения о ДТП, в котором фиксируются обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением, характер и перечень видимых повреждений. При этом должно быть сказано об отсутствии разногласий у участников ДТП, а если они есть, то о сути этих разногласий.

 

В качестве альтернативного варианта фиксации и передачи страховщикам информации о ДТП допускается использовать программное обеспечение для мобильных устройств, позволяющее проводить фотосъемку транспортных средств и их повреждений на месте ДТП и передавать зафиксированные данные в автоматизированную информационную систему обязательного страхования.

 

Закон должен вступить в силу с 1 июня 2018 года, за исключением отдельных норм, для которых установлены иные сроки. В частности, с 1 октября 2019 года вступят в силу нормы, касающиеся указания в бланке извещения о ДТП сведений о наличии или отсутствии разногласий у его участников.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ