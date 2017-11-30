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ФАС РФ не получала жалобу "Роснефти" на условия аукциона по активам "Алросы"


Компании

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не получала ни жалобу "Роснефти" ROSN на условия аукциона на газовые активы "Алросы" ALRS, ни заявку компании на участие в нем, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"ФАС ни жалобу, ни заявление "Роснефти" по поводу аукциона "Алроса" на газовые активы не получала", - сообщили в пресс-службе.

В пятницу пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев сообщил РИА Новости, что компания направила в ФАС жалобу на условия аукциона на газовые активы "Алросы". Он отметил, что содержание этой жалобы аналогично ранее поданным в Минфин и Росимущество. Параллельно нефтяная компания подала заявку на право участия в аукционе, так как заинтересована в приобретении этих активов.

В конце декабря "Роснефть" обратилась в Минфин и Росимущество с просьбой изменить условия аукциона на газовые активы "Алросы". Нефтяная компания считает, что нынешние условия аукциона нарушают закон о конкуренции и создают преимущества отдельным потенциальным участникам. Как факторы риска в письме отмечаются отсутствие гарантий со стороны "Алросы", присутствие в сделке компаний с офшорной юрисдикцией и отсутствие истории их бенефициаров. "Роснефть" также отмечает, что может не успеть вовремя получить разрешение ФАС, которое является обязательным для участия в аукционе.

В конце декабря "Алроса" объявила аукцион по продаже газовых активов. Предполагается, что он будет проведен 19 февраля 2018 года. Начальная цена определена в размере 30 миллиардов рублей, шаг аукциона — 10 миллиардов рублей. На аукцион единым лотом выставляются 100-процентные пакеты акций компаний Maretiom Investments Limited и Velarion Investments Limited, владеющих 100% акций АО "Геотрансгаз" и 100% долей в уставном капитале ООО "Уренгойская газовая компания".

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