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Кредитное соглашение по поставке ЗРК С-400 из РФ в Турцию подписано в Анкаре


АНКАРА, 29 дек - ПРАЙМ. Россия и Турция подписали в пятницу в Анкаре кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400, передает телеканал TRT.

По сообщению телеканала, в ближайшее время ожидается официальное заявление в связи с подписанием соглашения.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что соглашение предполагает кредит в рублях, что выгодно для Анкары.

Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил, что Анкара и Москва полностью согласовали договоренность по покупке четырех дивизионов ЗРК С-400. Генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью газете "Коммерсант" заявил, что Турция купила у России четыре дивизиона С-400 на 2,5 миллиарда долларов, 55% от суммы контракта - российские кредитные средства.

ЗРК дальнего действия С-400 "Триумф" (разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

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