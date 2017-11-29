Болельщики РФ с 1 января смогут подать заявки на билеты "Аэрофлота" за 5 руб на ЧМ-2018

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот" AFLT установил специальный тариф в размере 5 рублей на перевозки российских болельщиков на футбольные матчи с участием сборной РФ, которые пройдут в рамках Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Россияне смогут подать заявки на билеты уже с понедельника - 1 января 2018 года, сообщили в авиакомпании.

Данная инициатива была выдвинута генеральным директором авиакомпании "Аэрофлот" Виталием Савельевым в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства эту инициативу поддержал.

Предложение авиакомпании позволит российским футбольным болельщикам оказать массовую поддержку национальной сборной команде на протяжении всего ЧМ-2018, который пройдет в России.

"Прием заявок болельщиков на перевозку по специальному тарифу в электронном виде будет осуществляться с 1 января 2018 года фондом "Росконгресс", который является давним партнером "Аэрофлота" при организации массовых мероприятий, совместно с автономной некоммерческой организацией "Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации", - сообщает "Аэрофлот".

Для оформления авиабилета по спецтарифу необходимо иметь паспорт гражданина РФ, персонифицированную карту зрителя (так называемый паспорт болельщика) и билет на матч с участием сборной страны.

Тариф на авиаперевозки будет действовать на маршрутах из пунктов вылета маршрутов "Аэрофлота" внутри страны в города проведения игр сборной РФ и обратно, а также между городами игр в пределах трех дней от даты проведения матча.

Авиаперевозки компании будут осуществляться регулярными рейсами и распространяться на матчи группового этапа, который пройдут в Москве 14 июня, 19 июня в Санкт-Петербурге, 25 июня в Самаре и на последующие матчи стадии плей-офф в случае успешного выступления сборной нашей страны.