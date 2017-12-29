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Снизилось число россиян ожидающих худшего и лучшего в новом году - исследование


Мировая экономика

МОСКВА, 29 дек /ПРАЙМ/. Количество россиян, у которых есть оптимистичные и пессимистичные ожидания от следующего года, снизилось в 2017 году, говорится в исследовании Международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Gallup International провела ежегодный глобальный опрос жителей планеты в рамках проекта "Конец года", который посвящен итогам уходящего года, планам и ожиданиям от года наступающего. В ноябре-декабре этого года на вопросы исследователей ответили почти 53 тысячи человек в 55 странах мира. Исследовательский холдинг "Ромир" является партнером Gallup.

Доля оптимистов среди россиян снизилась до 25% с 33% за год. А доля тех, кто не ждет особых перемен в наступающем году, выросла до 47% с 38%. Число пессимистов снизилось до 17% с 19%.

"Наиболее оптимистичные прогнозы россияне строили на 2016 год. Они ожидали скорых перемен после трудного кризисного 2015 года. Однако ожидаемого улучшения не произошло, и наши соотечественники заняли выжидательную позицию, став осторожнее в своих прогнозах", - говориться в исследовании.

Оптимистичные прогнозы на следующий год дали 39% опрошенных респондентов во всем мире, пессимистичные - 23%. Не ждут особых изменений в наступающем году 32% участников исследования при 6% затруднившихся ответить.

Наиболее оптимистичными остаются азиатские страны: Индонезия, Индия, Бангладеш, Вьетнам. Как и в прошлом году, наибольший пессимизм демонстрируют Италия и Греция. Россия показала приближенный к среднестатистическому результат, оказавшись где-то в середине общего рейтинга оптимизма в окружении Сербии, Болгарии, Чехии, Хорватии.

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